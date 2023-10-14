Томас Мюллер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Операционный директор саудовского чемпионата Карлос Нора заявил, что полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может оказаться в местной лиге следующим летом.

«Может ли Мюллер приехать в Саудовскую Аравию свободным агентом летом 2024 года? Почему бы и нет. Мы будем рады любому, кто может повысить ценность и качество лиги», – приводит слова Норы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

В составе сборной Германии Мюллер становился победителем чемпионата мира — 2014, бронзовым призёром чемпионата мира — 2010 и дважды завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы — в 2012 и 2016 годах.