«Барселона» в декабре может сыграть товарищеский матч в США с клубом из Мексики

«Барселона» ведет переговоры о проведении товарищеского матча в США в конце декабря, сообщили источники ESPN. Возможно, каталонцы сыграют против клуба мексиканской лиги MX, поскольку сезон в МЛС закончится уже в начале декабря.

По словам источников, предложение сейчас находится на рассмотрении тренерского штаба «Барселоны». Предполагаемая дата проведения матча — 21 или 22 декабря. Источник сообщил, что ни соперник, ни место, где состоится поединок, ещё не определены, но, скорее всего, игра будет проходить где-то на Восточном побережье США.

Источники сообщили ESPN, что главный тренер «Барселоны» Хави согласен на эту дату, поскольку он осознаёт необходимость получения доходов клубом. Последний матч команды в чемпионате Испании в 2023 году против «Альмерии» дома, предварительно запланирован на 19 или 20 декабря.

По данным Cadena Ser, предложение о проведении встречи поступило от компании Soccer Media Solutions SA. Прошлым летом она выступала посредником в организации товарищеских матчей в Мексике женской команды «Барселоны» против «Америки» и «Тигрес» из местной лиги.

Это будет лишь второй товарищеский поединок «Барселоны» в декабрьское окно за последнее время. 14 декабря 2021 года клуб сыграл в Саудовской Аравии с «Бока Хуниорс» в матче памяти Диего Марадоны.

Топ комбинаций и голевых передач 9-го тура Ла Лиги: