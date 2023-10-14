Скалони рассказал о шансах Месси сыграть против Перу

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил возможность сыграть в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Перу для нападающего национальной команды Лионеля Месси. Футболист набирает форму после травмы и в прошлом поединке с Парагваем (1:0) вышел на замену на 53-й минуте.

«В ближайшие дни мы поговорим, чтобы определить его состояние. У него есть ещё пара тренировок, чтобы попробовать прибавить количество минут на поле. На данный момент я не исключаю ни одного варианта. Он может сыграть с самого начала, выйти на замену или вообще остаться на скамейке. Думаю, что для него было рискованно получить много игрового времени в прошедшем матче. Мы говорили об этом и пришли к единому мнению. Думаю, что это было разумным решением», — приводит ESPN слова Скалони.

Встреча Перу — Аргентина пройдёт в ночь на 18 октября и начнётся в 5:00 по московскому времени.