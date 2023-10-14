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Сборная Украины матч отбора Евро с Италией сыграет в Леверкузене

Сборная Украины матч отбора Евро с Италией сыграет в Леверкузене
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Матч отбора Евро-2024 Украина – Италия пройдёт в Леверкузене (Германия), сообщает официальный сайт УАФ.

Игра состоится 20 ноября на поле «БайАрены» (начало – в 21:45). Местный ФК «Байер» согласился предоставить свой стадион для проведения игры.

«Мы рады, что переговоры завершились договорённостью о проведении матча Украина — Италия на замечательном стадионе «БайАрена». Украинская ассоциация футбола выражает искреннюю благодарность руководству немецкого клуба «Байер» за плодотворное сотрудничество и поддержку, которую оно оказывает украинскому футболу!

Отдельная благодарность – Немецкому футбольному союзу за помощь и содействие в организации этого поединка, а также поддержку Украины в сложные времена испытаний. Мы ценим это и будем всегда помнить ваше гостеприимство! Уверен, что украинские болельщики, которые приедут 20 ноября в Леверкузен поддержать нашу сборную, также смогут оценить гостеприимство и красоту «БайАрены», — цитирует слова первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко источник.

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