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В «Шахтёре» заявили, что никаких предпосылок для побега Распутько не было

В «Шахтёре» заявили, что никаких предпосылок для побега Распутько не было
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В украинском «Шахтёре» рассказали, были ли предпосылки для побега игрока юношеской команды Александра Распутько. Напомним, футболист не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию.

«Если бы предпосылки (к бегству. — Прим. «Чемпионата») были – игрок бы остался в Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь.

Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернётся в страну.

Если он не вернётся – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию», — сообщили в «Шахтёре» изданию UA-Футбол.

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