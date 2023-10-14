Горшков — о вызове в сборную: узнал интересно. Не понимал спросонья и скинул трубку

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, как узнал о вызове в сборную России на матчи с Камеруном (1:0) и Кенией.

«Узнал интересно: дома уснул, проснулся, пошёл кормить малыша, раз звонок, два, скинул. Думаю: «Кто там может звонить?» Третий раз звонят, взял трубку, говорят: «Юрий, вы знаете, что вас вызвали в сборную России?» Я спросонья говорю, что не знал. Не понимал спросонья и скинул. Потом телефон начал разрываться. Увидел список и осознал.

Что касается матча со »Спартаком», наверное, до этого матча тренерский штаб сборной уже что‑то планировал, может, этот матч поставил какую‑то точку в окончательном решении. Думаю, наметки были и до этого матча, у команды был неплохой отрезок.

Для многих вызов в сборную — мечта детства. Для меня в том числе. Ты всю жизнь работаешь и мечтаешь оказаться здесь и сыграть за сборную. Каждый ждёт и мечтает об этом», — сказал Горшков в эфире «Матч ТВ».

16 октября сборная России сыграет с Кенией, встреча пройдёт на поле турецкого отеля.