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УЕФА: решение об отстранении клубов России не оказывает влияния на российских чиновников

УЕФА: решение об отстранении клубов России не оказывает влияния на российских чиновников
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В УЕФА прокомментировали влияние решения об отстранении клубов из России на присутствие российских чиновников структурах организации.

«Сообщаем, что принятое Исполнительным комитетом УЕФА 28 февраля 2022 года решение о временном отстранении российских клубов и сборных не затрагивает российских должностных лиц в Исполнительном комитете УЕФА, комитетах и комиссиях УЕФА. Следует иметь в виду, что УЕФА всё ещё оценивает развитие ситуации с фактической и юридической точки зрения, и в этом смысле Исполнительный комитет УЕФА может созывать внеочередные заседания, когда это необходимо, для принятия дальнейших решений и принимать дополнительные решения, если сочтёт это необходимым», — приводит слова представителя организации Sport.pl.

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