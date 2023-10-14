Юрий Горшков вспомнил о первой встрече с Карпиным в сборной России

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России по футболу Юрий Горшков рассказал о первой встрече с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Я только заехал на базу один и на лестнице встретил Валерия Георгиевича. Поздоровался, он спросил: «Как дела?». Уже знал, кто я.

У Карпина всегда одна манера, если есть какая‑то ошибка, он скажет прямо и укажет на неё. Не будет скрывать и молчать об этом», — сказал Горшков в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, футболист получил вызов на товарищеские матчи сборной России с Камеруном и Кенией. 12 октября россияне обыграли Камерун со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Чалова. Горшков провёл эту игру в запасе. 16 октября сборная России сыграет с Кенией, встреча пройдёт на поле турецкого отеля.