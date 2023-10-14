Гендиректор «Рубина» сравнил слухи об отставке Рахимова с новостями об уходе Абаскаля

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов сравнил слухи об отставке главного тренера клуба Рашида Рахимова с подобными новостями об уходе 34-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля из московского «Спартака».

«Такие слухи касаются не только «Рубина», но и всех команд. Сейчас такой же период у Абаскаля и «Спартака». К сожалению, это общепринятая практика, когда команду начинают дёргать. Спокойно готовимся, работаем, никаких проблем», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».

В данный момент «Рубин» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 12 очков после 11 проведённых игр. «Спартак» располагается на шестой позиции, имея в своём активе 17 очков.