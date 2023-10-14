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Горшков: «Крыльям» любая команда по зубам. Уверен, мы хорошо подготовимся к «Зениту»

Горшков: «Крыльям» любая команда по зубам. Уверен, мы хорошо подготовимся к «Зениту»
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Любая команда по зубам, в конкретном матче может произойти что угодно. Удаление, пенальти, плюс этот матч будет после перерыва на сборные, у «Зенита» может кто‑то не прилететь. Много факторов, которые могут повлиять на исход матча. Конечно, мы будем играть на победу и никого не бояться. Тем более, что с «Зенитом» у нас были уже удачные матчи. Уверен, мы хорошо подготовимся», — сказал Горшков в эфире «Матч ТВ».

Матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 22 октября. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 мск.

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