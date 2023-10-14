Широков: у «Краснодара» всегда всё было, кроме характера. Это воспитывается

Директор футбольного клуба «Леон Сатурн» Роман Широков оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в текущем сезоне.

«Сможет ли «Краснодар» удержаться на первом месте? По 11 турам сложно что-то говорить. У команды всегда всё было. Единственное — не было характера. Его трудно приобрести в один момент, это воспитывается. В том году «Краснодар» много матчей терпел в Кубке, выигрывал по пенальти. Возможно, победный настрой и дух приобретались. Чуть не повезло в финале, но они поняли, что могут бороться со всеми и выигрывать. В том году «Краснодар» мог вести 2:0, а потом проигрывать, а в этом году они дожимают. Это хорошо дня них», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» после 11 туров занимает первую строчку в чемпионате. В активе команды 27 очков.