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В новом контракте Гимарайнса с «Ньюкаслом» прописан пункт о выкупе для «Барселоны»

В новом контракте Гимарайнса с «Ньюкаслом» прописан пункт о выкупе для «Барселоны»
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В контракте бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса с «Ньюкасл Юнайтед», подписанном на прошлой неделе, есть специальный пункт о выкупе игрока для «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб сможет приобрести футболиста по более низкой цене, нежели другие команды. Сумма потенциального трансфера для испанцев может составить около € 65-70 млн.

За всё время выступлений за «Ньюкасл» бразильский полузащитник провёл 67 матчей, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

Английский клуб приобрёл 25-летнего бразильца в январе 2022 года у французского «Лиона» за € 42 млн. Ранее игрок выступал за бразильский «Атлетико Паранаэнсе».

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