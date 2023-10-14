Кафанов рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в товарищеском матче с Кенией

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов поделился информацией о том, кто сыграет в воротах в товарищеском матче с Кенией, который пройдёт 16 октября. На октябрьские игры в сборную вызваны три голкипера: Матвей Сафонов, Илья Лантратов и Илья Помазун.

«Матвей не будет играть в следующем матче, если ничего не случится. Мы так сразу и планировали — Матвей будет играть с Камеруном, а с Кенией два вратаря. Пока не знаю, кто из них предпочтительнее. 100%, что с первых минут сыграет Илья», — приводят слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч с Кенией пройдёт на территории элитного турецкого отеля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В четверг, 12 октября, Россия обыграла Камерун в товарищеской встрече (1:0) благодаря голу нападающего Фёдора Чалова.