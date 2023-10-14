«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Кайратом»

Сегодня, 14 октября, состоится товарищеская встреча между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых.

«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Ренан, Круговой, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Ду Кейрос, Мостовой, Изидор.

Напомним, в данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 11 проведённых матчей. «Кайрат» находится на четвёртой позиции казахстанской Премьер-Лиги, у этого клуба 40 набранных очков за два тура до конца сезона.