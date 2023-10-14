Стало известно, кто рассудит товарищеский матч между Россией и Кенией

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил имена судей, которые будут обслуживать товарищеский между сборными России и Кении. Главным арбитром встречи будет турецкий рефери Атилла Караоглан.

Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Серкан Олгунджан и Джевдет Кёмюрджюоглу. Резервный арбитр – Мурат Эрдоган.

Напомним, матч национальных команд России и Кении пройдёт на территории элитного турецкого отеля на стадионе «Титаник Мардан» в Анталии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В четверг, 12 октября, российская сборная обыграла сборную Камеруна в товарищеской встрече (1:0) благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.