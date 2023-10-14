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Глебов: когда выходили на Камерун, даже слезу была охота пустить

Глебов: когда выходили на Камерун, даже слезу была охота пустить
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Полузащитник и капитан «Ростова», игрок сборной России Данил Глебов поделился эмоциями от товарищеского матча с национальной командой Камеруна.

«Когда выходили из подтрибунки, в начале игры, где-то даже слезу было охото пустить. Потому что свист и рёв трибун — для нас это самое главное. Когда какое-то успешное действие, то трибуны взрываются! Для футболистов — это вообще топ!

Много болельщиков Камеруна? Их очень много в Москве. Они молодцы, что пришли поболеть за свою сборную! Круто!», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в четверг, 12 октября, российская сборная обыграла Камерун в товарищеской встрече (1:0) благодаря голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

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