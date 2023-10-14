Иммобиле: когда «Лацио» участвует в ЛЧ, меня хотят выставить? Не лучшее признание

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о неудачном для себя начале сезона.

«Голы придут. Это не проблема. Возможно, многие забывают, что, когда я пришёл сюда в 2016 году, всё было не так, как сейчас. Мы даже не знали, кто будет тренером. А теперь, когда мы участвуем в Лиге чемпионов, меня хотят выставить на улицу? Мне кажется, это не самое лучшее признание. Но я двигаюсь дальше, как и всегда.

Хватит ли десяти игр, чтобы люди забыли, кто вошёл в историю «Лацио»? По всей видимости, да. Однако в воскресенье болельщики на трибунах вывесили баннеры и снова меня тронули, показав свою поддержку в трудную минуту», — приводит слова Иммобиле Il Messaggero.

В текущем сезоне 33‑летний футболист принял участие в девяти матчах в составе «Лацио» во всех турнирах и забил два гола.