«Кайрат» — «Зенит»: хозяева открыли счёт на восьмой минуте

В эти минуты проходит товарищеская встреча между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире игру показывает федеральный канал «Матч ТВ».

Уже на восьмой минуте 35-летний бразильский нападающий «Кайрата» Жоао Пауло открыл счёт и вывел казахстанскую команду вперёд — 1:0.

Напомним, в данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 11 проведённых матчей. «Кайрат» находится на четвёртой позиции казахстанской Премьер-Лиги, у этого клуба 40 набранных очков за два тура до конца сезона.