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Агент Дркушича: Ванья восстановился ещё до матча с «Зенитом». «Сочи» не стал рисковать

Агент Дркушича: Ванья восстановился ещё до матча с «Зенитом». «Сочи» не стал рисковать
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал об отъезде игрока в сборную Словении, а также высказался о восстановлении футболиста.

«Сочи» не был против, никаких проблем. Ванья восстановился ещё до матча с «Зенитом», он был готов играть — на какое-то количество минут точно мог бы выйти. И это было решение докторов «Сочи» не рисковать ещё один матч. При этом Ваня уже на прошлой неделе восстановился, тренировался в полную силу. Сейчас у него нет никаких проблем, никаких болей», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

7 октября «Сочи» потерпел поражение в чемпионате России, уступив дома петербургскому «Зениту со счётом 0:2.

Южане с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ. Единоличным лидером российского чемпионата является «Краснодар», у которого 27 очков

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