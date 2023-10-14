Иммобиле — о предложениях из Саудовской Аравии: в некоторые дни думал, что лучше бы я ушёл

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал о предложениях из Саудовской Аравии.

«Это решение я рассматривал летом, когда поступило несколько предложений, но потом решил отказаться из-за сборной и Лиги чемпионов. После такого старта чемпионата у меня возникли вопросы, особенно после критики со стороны некоторых, к счастью, не всех, кто не увидел и не оценил этот жест, а сразу предъявил счёт. Это меня задевает, действительно заставляет колебаться. И сейчас моё мышление уже не такое, как в июле. В некоторые дни, когда я был в самом низу, я думал: «Лучше бы я ушёл», — сказал Иммобиле в интервью Il Messaggero.

В текущем сезоне 33‑летний футболист принял участие в девяти матчах в составе «Лацио» во всех турнирах и забил два гола.