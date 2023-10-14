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«КАМАЗ» неожиданно разгромил «Шинник» в матче 14-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» неожиданно разгромил «Шинник» в матче 14-го тура Первой лиги
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Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги между «КАМАЗом» и ярославским «Шинником». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Хозяева одержали неожиданно крупную победу со счётом 4:0.

Первый гол был забит уже на второй минуте, когда полузащитник «КАМАЗа» Дамир Таликин открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте Таликин оформил дубль, увеличив преимущество «КАМАЗа». В начале второго тайма хавбек Руслан Куль забил третий безответный мяч в ворота ярославцев. На 62-й минуте бывший игрок медийной команды 2DROTS Борис Фартуна установил окончательный счёт матча.

Благодаря этой победе «КАМАЗ» поднялся на девятую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 19 очков по итогам 14 проведённых матчей. «Шинник» находится на шестой позиции с 20 очками.

Россия - Мелбет Первая лига . 14-й тур
14 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
4 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Таликин – 2'     2:0 Таликин – 27'     3:0 Куль – 51'     4:0 Фартуна – 62'    
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