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Израильский футболист «Кайрата» Офри Арад не стал праздновать гол в ворота «Зенита»

Израильский футболист «Кайрата» Офри Арад не стал праздновать гол в ворота «Зенита»
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В эти минуты проходит товарищеская встреча между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Зенитом». На 69-й минуте «Кайрат» вышел вперёд — 2:1. Забитым мячом отличился израильский защитник Офри Арад. Он не стал праздновать гол в ворота петербуржцев.

Ранее на восьмой минуте 35-летний бразильский нападающий «Кайрата» Жоао Пауло открыл счёт и вывел казахстанскую команду вперёд. На 29-й минуте петербуржцы сравняли счёт благодаря голу полузащитника Александра Ерохина.

Напомним, матч проходит на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире игру показывает федеральный канал «Матч ТВ».

В данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков за 11 матчей. «Кайрат» находится на четвёртой позиции в казахстанской Премьер-Лиге. У этого клуба 40 очков за два тура до конца сезона.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023 . Товарищеские матчи
14 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Пауло – 8'     1:1 Ерохин – 29'     2:1 Арад – 69'     2:2 Мантуан – 85'    
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