Израильский футболист «Кайрата» Офри Арад не стал праздновать гол в ворота «Зенита»

В эти минуты проходит товарищеская встреча между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Зенитом». На 69-й минуте «Кайрат» вышел вперёд — 2:1. Забитым мячом отличился израильский защитник Офри Арад. Он не стал праздновать гол в ворота петербуржцев.
Ранее на восьмой минуте 35-летний бразильский нападающий «Кайрата» Жоао Пауло открыл счёт и вывел казахстанскую команду вперёд. На 29-й минуте петербуржцы сравняли счёт благодаря голу полузащитника Александра Ерохина.
Напомним, матч проходит на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире игру показывает федеральный канал «Матч ТВ».
В данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков за 11 матчей. «Кайрат» находится на четвёртой позиции в казахстанской Премьер-Лиге. У этого клуба 40 очков за два тура до конца сезона.
- 14 октября 2023
-
16:23
-
16:13
-
16:04
-
15:57
-
15:53
-
15:52
-
15:44
-
15:43
-
15:34
-
15:29
-
15:16
-
15:09
-
14:54
-
14:36
-
14:33
-
14:11
-
14:09
-
14:09
-
14:05
-
13:57
-
13:39
-
13:33
-
13:27
-
13:17
-
12:56
-
12:56
-
12:48
-
12:39
-
12:28
-
12:18
-
12:05
-
12:00
-
11:59
-
11:38
-
11:37