Израильский футболист «Кайрата» Офри Арад не стал праздновать гол в ворота «Зенита»

В эти минуты проходит товарищеская встреча между казахстанским «Кайратом» и санкт-петербургским «Зенитом». На 69-й минуте «Кайрат» вышел вперёд — 2:1. Забитым мячом отличился израильский защитник Офри Арад. Он не стал праздновать гол в ворота петербуржцев.

Ранее на восьмой минуте 35-летний бразильский нападающий «Кайрата» Жоао Пауло открыл счёт и вывел казахстанскую команду вперёд. На 29-й минуте петербуржцы сравняли счёт благодаря голу полузащитника Александра Ерохина.

Напомним, матч проходит на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире игру показывает федеральный канал «Матч ТВ».

В данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков за 11 матчей. «Кайрат» находится на четвёртой позиции в казахстанской Премьер-Лиге. У этого клуба 40 очков за два тура до конца сезона.