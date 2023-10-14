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«Сокол» не смог обыграть «Нефтехимик», ведя в два мяча по ходу игры

«Сокол» не смог обыграть «Нефтехимик», ведя в два мяча по ходу игры
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Сегодня, 14 октября, состоялся матч 14-го тура Мелбет Первой лиги между саратовским «Соколом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Счёт в матче на 23-й минуте открыл защитник «Сокола» Артём Молодцов. На 41-й минуте хозяева получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал нападающий Данила Ежков. До окончания первого тайма гостям удалось отыграть один мяч — на 44-й минуте отличился полузащитник Данил Липовой. Во второй половине встречи был забит только один гол. Его автором стал Максим Петров, выступающий за «Нефтехимик» на правах аренды из московского «Локомотива».

После этой игры в активе «Сокола» стало 19 очков. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 16 очками идёт 14-м.

Россия - Мелбет Первая лига . 14-й тур
14 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
2 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Молодцов – 23'     2:0 Ежков – 41'     2:1 Липовой – 44'     2:2 Петров – 63'    
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