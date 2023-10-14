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Непомнящий планирует рабочий визит в Камерун

Непомнящий планирует рабочий визит в Камерун
Валерий Непомнящий на матче Россия — Камерун
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Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что планирует отправиться в Камерун в рамках рабочей поездки. Данную идею бывший наставник камерунской сборной обсуждал с послом африканской страны.

«Вопрос поездки обсуждается уже достаточно давно, примерно месяца три. Я уже сделал прививку от жёлтой лихорадки, сделал камерунскую визу. Мы не в первый раз встречались с послом, поэтому ранее эту возможность уже обсуждали. Поездка рабочая, но о точных сроках пока сказать не могу», — сказал Непомнящий в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Непомнящий возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год, он вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира — 1990. В четверг, 12 октября, в товарищеском матче Россия обыграла Камерун со счётом 1:0. Валерий посетил встречу в качестве почётного гостя.

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