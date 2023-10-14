Чернышов: мало знаю о сборной Кении, но сейчас не до выбора соперника по рейтингу ФИФА

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от товарищеской встречи сборной России с Кенией. Матч пройдёт 16 октября.

«В сложившихся обстоятельствах для нас хорошо, что некоторые команды соглашаются играть со сборной России. Здесь, мне кажется, не до выбора соперника по рейтингу ФИФА. Надо играть с теми, кто согласен. Хорошо, что будет игра с Кенией. Сборной нужно быть в активном режиме, проводить сборы, матчи. Причём матчи не между собой, с молодёжной сборной — именно с командами других стран.

О сборной Кении, честно, ничего не могу сказать. Если сборная Камеруна одна из ведущих в Африке, то о Кении у меня нет никакой информации. Но в последнее время футбол везде прибавил, во многие страны едут работать иностранные специалисты. Они привносят новые моменты и в африканский футбол в том числе.

Но говорить здесь надо в первую очередь о нашей команде. Сборной России нужно провести хороший матч, показать всё лучшее, добиться победы. Россия — безусловный фаворит в матче с Кенией, в какой бы ситуации ни находилась», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.