Тарханов: Чалов — нападающий номер один в сборной России сейчас

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов оценил игру нападающего сборной России и ЦСКА Фёдора Чалова, назвав его лучшим форвардом национальной команды на данный момент.

«Думаю, что сейчас нападающий номер один в сборной — Фёдор Чалов. Он провёл классный матч против Камеруна, забил гол, был активен в атакующих действиях. Очень полезный игрок, Федя внизу играет неплохо, может и передачу хорошую отдать. Соболев — это игра навесами, он может за счёт мощи продавить и выцарапать мяч. В принципе, нападение у сборной России сбалансированное», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, 12 октября сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Единственный гол во встрече забил Фёдор Чалов.