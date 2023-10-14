Силкин: очевидно, что «Динамо» с ходу не сможет бороться за первое место. Нужно время

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил выступление бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также оценил игру новичка команды, полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Чего я ожидал от «Динамо» перед началом сезона? Честно говоря, для меня было очевидно, что «Динамо» с ходу не сможет бороться за первое место. В команде должна появиться стабильность, должны быть игроки, которые могут делать разницу. Те, кто пришёл летом, только вливаются в коллектив. Тот же Карраскаль, который в ЦСКА зарекомендовал себя как техничный игрок, вылетел оттуда, потому что не нашёл общий язык с тренером. Сейчас от него ждут большего. Нужно время на адаптацию в новой команде», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после первых 11 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 17 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар» — в активе «быков» 27 очков в 11 играх.