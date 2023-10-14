Ерохин: на день рождения Мостовой подарил ювелирную передачу

Футболист питерского «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги товарищеского матча с «Кайратом». Встреча завершилась со счётом 2:2. На 29-й минуте Александр отметился забитым мячом. Днём ранее Ерохин отпраздновал день рождения. Игроку исполнилось 34 года.

«В команде вчера по прилёте мне подарили торт, зажгли свечи, я их задул, загадал желание. Поэтому партнёрам тоже спасибо за поздравление. Мостовой подарил ювелирную передачу. Ему отдельное спасибо», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».

Напомним, в данный момент петербургский коллектив занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков за 11 проведённых матчей. «Кайрат» находится на четвёртой позиции в казахстанской Премьер-лиге.