Кечинов: ждал гораздо большего от Абаскаля. «Спартаку» сложно претендовать на чемпионство

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кто из тренеров Российской Премьер-Лиги больше удивил или уже разочаровал его по итогам первой трети чемпионата, отдельно отметив главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Кто-то из тренеров удивил меня по итогам первой трети чемпионата? Не то что удивил, но я предполагал, что Сергей Юран – качественный тренер. Было интересно посмотреть, как он в новом сезоне будет работать в «Пари НН». Как мы видим, команда играет очень интересно и качественно. Естественно, это благодаря таланту главного тренера.

Может быть, кто-то разочаровал? Я как болельщик «Спартака» гораздо большего ждал от Абаскаля. В атаке у «Спартака» игра поставлена. Мы видим, что «Спартак» играет зрелищно и много забивает, но игру в обороне Абаскаль абсолютно не поставил, какие бы игроки там ни играли. В прошлом сезоне были проблемы в обороне и в этом сезоне мы видим существенные проблемы в обороне. С такой игрой, конечно, сложно претендовать на золотые медали.

Не удаётся наладить внутреннюю кухню или грамотно распорядиться ресурсами? Сложно сказать. В «Спартаке» собраны очень хорошие и индивидуально подготовленные защитники, но именно в команде они не выглядят одним целым. Мне сложно говорить о причинах, потому что я не нахожусь внутри команды», — приводит слова Кечинова Metaratings.

Напомним, после первых 11 туров чемпионата «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 17 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар» — в активе «быков» 27 очков в 11 играх.