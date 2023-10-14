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Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию в матче 7-го тура отбора на Евро-2024

Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию в матче 7-го тура отбора на Евро-2024
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Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы C, где встретились сборные Украины и Северной Македонии. Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Славко Винчичем (Словения). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Украина одержала минимальную победу над Северной Македонией со счётом 2:0.

В первом тайме, на 30-й минуте встречи полузащитник номинальных хозяев Георгий Судаков с передачи Александра Зинченко смог поразить ворота Северной Македонии, открыв счёт в матче и выведя сборную Украины вперёд. В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте Александр Караваев с передачи Романа Яремчука забил второй гол Украины в матче, установив окончательный счёт — 2:0, уверенная победа сборной Украины.

Таким образом, после шести проведённых матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Украины набрала 10 очков и поднялась на второе место в группе C. В свою очередь, Северная Македония расположилась на четвёртом месте, проведя шесть матчей, в которых заработала семь очков.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа C. 7-й тур
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Северная Македония
1:0 Судаков – 30'     2:0 Караваев – 90+5'    
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