Махачкалинское «Динамо» Бердыева обыграло «Черноморец» и возглавило таблицу Первой лиги

Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счёт в матче, оба коллектива ушли в раздевалку без забитых голов. Во втором тайме общий рисунок игры оставался прежним — обе команды не могли открыть счёт во встрече, но на 90+3-й минуте в ворота «Черноморца» был назначен пенальти. Залимхан Юсупов смог успешно реализовать 11-метровый удар, выведя «Динамо» вперёд. Гости пробовали отыграться до конца матча, но запомнились только удалением Матвея Тюрина на 90+8-й минуте. Гол Юсупова остался единственным во встрече, махачкалинское «Динамо» одержало минимальную победу со счётом 1:0.

Благодаря этой победе «Динамо» возглавило турнирную таблицу Первой лиги, набрав 27 очков по итогам 14 проведённых матчей. Стоит отметить, что у второй команды чемпионата, «Алании», один матч в запасе и 25 очков в активе. «Черноморец» же расположился на 13-й позиции с 17 очками.