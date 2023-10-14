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Махачкалинское «Динамо» Бердыева обыграло «Черноморец» и возглавило таблицу Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» Бердыева обыграло «Черноморец» и возглавило таблицу Первой лиги
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Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счёт в матче, оба коллектива ушли в раздевалку без забитых голов. Во втором тайме общий рисунок игры оставался прежним — обе команды не могли открыть счёт во встрече, но на 90+3-й минуте в ворота «Черноморца» был назначен пенальти. Залимхан Юсупов смог успешно реализовать 11-метровый удар, выведя «Динамо» вперёд. Гости пробовали отыграться до конца матча, но запомнились только удалением Матвея Тюрина на 90+8-й минуте. Гол Юсупова остался единственным во встрече, махачкалинское «Динамо» одержало минимальную победу со счётом 1:0.

Благодаря этой победе «Динамо» возглавило турнирную таблицу Первой лиги, набрав 27 очков по итогам 14 проведённых матчей. Стоит отметить, что у второй команды чемпионата, «Алании», один матч в запасе и 25 очков в активе. «Черноморец» же расположился на 13-й позиции с 17 очками.

Россия - Мелбет Первая лига . 14-й тур
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Юсупов – 90+3'    
Удаления: нет / Тюрин – 90+8'
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