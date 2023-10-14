Семак: «Зениту» не удалось компенсировать потерю Малкома

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что команде не удалось компенсировать уход Малкома. По мнению наставника, клуб не смог найти схожего по позиции игрока. Семак выходит из ситуации за счёт изменения схемы игры.

«Конечно, не удалось. По позиции игрока мы найти не смогли, пытаемся за счёт игровой схемы выходить из ситуации. Малкому желаем удачи, он заслужил хороший контракт, он сам этого хотел. Мы рады за него, смотрим его матчи», — сказал Семак в интервью Legalbet.

Напомним, после 11 туров Российской Премьер-Лиги петербургская команда находится на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков. Бразилец в августе этого года перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн.