Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франко Камоцци: в «Аталанте» не ценят талант Миранчука

Франко Камоцци: в «Аталанте» не ценят талант Миранчука
Аудио-версия:
Комментарии

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Напомним, российский хавбек практически не получает игровую практику в клубе из Бергамо.

«Будущее Миранчука? Этот вопрос придётся отложить как минимум до зимы. Очевидно, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука. Это не значит, что там плохо разбираются в футболе, просто Алексей не подходит под стиль игры Гасперини. Вряд ли в этом плане что-то изменится», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Что это такое?» Ловчев раскритиковал Алексея Миранчука за игру в матче с Камеруном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android