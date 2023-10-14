Франко Камоцци: в «Аталанте» не ценят талант Миранчука

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Напомним, российский хавбек практически не получает игровую практику в клубе из Бергамо.

«Будущее Миранчука? Этот вопрос придётся отложить как минимум до зимы. Очевидно, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука. Это не значит, что там плохо разбираются в футболе, просто Алексей не подходит под стиль игры Гасперини. Вряд ли в этом плане что-то изменится», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие лишь в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.