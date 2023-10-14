Кавазашвили: Россию не допустят до турниров ещё пять лет минимум, Карпин должен понимать

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что должен делать главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин для развития отечественного футбола в условиях изоляции от официальных международных соревнований.

«Нашу сборную не допустят до официальных соревнований ещё пять лет минимум, а мы в это время очень затягиваем с отбором игроков в национальную команду. Продолжаются эксперименты всякие. Карпин должен понимать, что нас ещё долго не допустят до официальных соревнований. Валерий Георгиевич должен выйти на исполком и предложить долгосрочную программу по развитию отечественного и детского футбола в России, пока мы под санкциями», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, 12 октября сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.