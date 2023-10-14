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Маркес: Ямал может стать наследником Месси и Роналдиньо

Маркес: Ямал может стать наследником Месси и Роналдиньо
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Мексики Рафаэль Маркес считает, что 16-летний футболист Ламин Ямал может стать наследником Роналдиньо и Лионеля Месси. Мексиканец заявил, что Ямал относится к группе одарённых детей, у которых есть врождённый талант.

«Он относится к группе одарённых детей, у которых есть врождённый талант и которые не думают о своём возрасте, соревнуясь в любой возрастной категории и принося результат. Ямал может стать наследником Месси и Роналдиньо. Он объединяет в себе все необходимые качества. Конечно, нужно уделять много внимания всем процессам, потому что он ещё ребёнок», — сказал Маркес в интервью Mundo Deportivo.

Отметим, отступные по контракту футболиста «Барселоны» составляют € 1 млрд.

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