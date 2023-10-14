Криштиану Роналду: всегда думаю о краткосрочной перспективе и наслаждаюсь моментом

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своих планах на дальнейшую карьеру. Также форвард похвалил за работу наставника национальной команды — Роберто Мартинеса.

«Я не думаю о будущем, думаю о краткосрочной перспективе и всегда стараюсь наслаждаться моментом.

Мне нравится играть за национальную команду. На протяжении всего отбора мы играли хорошо и прошли в финальную часть Евро-2024, потому что у нас отличная команда и отличный тренер, такой как Роберто Мартинес», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 13 октября национальная команда Португалии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2 в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы. Криштиану оформил дубль. После семи туров португальцы набрали 21 очко и занимают первое место в группе J.