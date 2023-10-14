Катарский шейх Джассим вышел из переговоров по покупке «Манчестер Юнайтед» — Романо

Катарский шейх Джассим, желавший приобрести «Манчестер Юнайтед», вышел из переговоров по покупке футбольного клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, шейх Джассим провел дальнейшие переговоры с семьёй Глэйзеров о покупке 100% «Манчестер Юнайтед», в рамках которых представил полностью денежную заявку, погасив все старые долги клуба, с нулевым новым долгом, на 100% клуба. Однако предложение шейха Джассима было снова отвергнуто семьёй Глэйзеров. В результате Джассим сообщил Глэйзерам, что готов выйти из процесса по приобретению клуба. Позже команда Джассима подтвердила, что вышла из процесса по покупке «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее появилась информация, что бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму предложили стать послом клуба в случае, если его приобрёл бы шейх Джассим. Бывший капитан сборной Англии одна из нескольких легенд «МЮ», которых катарец хотел пригласить на подобные должности.