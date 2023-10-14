Папен: у «ПСЖ» нет души

Экс-игрок «Милана» и сборной Франции Жан-Пьер Папен заявил, что у «ПСЖ» много именитых игроков, но нет души. По мнению Папена, французской команде будет тяжелее играть с соперником, если он остановит Мбаппе.

«Если остановить Мбаппе, будет проще, но Килиан – сила природы. Хотя некоторые французские команды и «Ньюкасл» остановили «ПСЖ». Это большой клуб с множеством именитых игроков, но имена не дают души. Пока что у «ПСЖ» её нет», – приводит слова Папена La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» расположился на третьей строчке чемпионата Франции. В активе команды 15 очков. Лидирует в Лиге 1 «Монако», на счету которого 17 очков. 25 октября «ПСЖ» сыграет против «Милана» в 3-ем туре Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе Парк де Пренс.