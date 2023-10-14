Кавазашвили: дети — наше будущее, а у нас в клубах РПЛ играют легионеры из-за денег

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением, что нужно сделать для развития и прогресса российского футбола.

«Всё надо начинать сначала, начиная от детских академий, закачивая подготовкой тренеров. Нужно повысить зарплаты детским тренерам, чтобы в футбольные школы шли работать легенды нашего футбола, а не молодёжь без опыта. Именно бывшие футболисты могут своим опытом поделиться с молодыми футболистами и принести пользу нашему футболу, а то мы так и будем. Дети – это наше будущее, а у нас в клубах играют легионеры. Мы покупаем иностранцев, которые играют, потому что за них заплатили деньги, и только пара легионеров неплохого уровня», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, 12 октября сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.