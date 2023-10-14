Главный тренер «Ариса»: на данный момент Кокорин не готов на сто процентов

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о состоянии здоровья российского нападающего команды Александра Кокорина.

«Появилась информация, что матч Лиги Европы с «Рейнджерс» Кокорин провёл на уколах, как он сейчас себя чувствует? Пока необходимо время. Мы надеемся, что он восстановится. На данный момент Кокорин не на сто процентов готов, но мы сделаем со своей стороны всё возможное, чтобы Саня вернулся в свои прежние кондиции, чтобы он мог без каких-либо проблем действовать на поле», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

Напомним, ранее отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский рассказал, что Александр Кокорин не вышел в стартовом составе на матч группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» из-за проблем с пахом, потому нападающему пришлось играть с «Рейнджерс» на уколах. «Арис» выиграл матч со счётом 2:1, Кокорин не успел отметиться результативным действиями.