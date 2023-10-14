Тьерри Анри оценил игру форварда «Баварии» Матиса Теля

Главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высоко оценил навыки нападающего «Баварии» Матиса Теля. Анри отметил сильные и слабые стороны футболиста, выделив высокую эффективность и нацеленность на ворота соперника.

«Он делает потрясающие вещи. Когда он появляется на поле, это чувствуется. Он уже забивает голы. Когда он выходит на поле, то играет всегда лицом к воротам. И даже если его выпускают только на минуту, он успевает создать два момента. Это нельзя недооценивать. Конечно, ему ещё есть над чем поработать: над игрой спиной к воротам, над контролем мяча», — сказал Анри в интервью TalkSPORT.

Напомним, в нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.