Кавазашвили: из сборной России я только одного взял бы в сборную СССР, и то с натяжкой

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень игроков национальной команды России, а также сказал, сколько игроков из нынешнего состава он мог бы порекомендовать в сборную СССР.

«Вызвали сильных футболистов на последний сбор нашей национальной команды? Это кажется вам. Из нынешней сборной я только одного человека порекомендовал бы в сборную СССР, и то с натяжкой. Да, из тех, что есть, в нашу национальную команду вызвали самых лучших. Чтобы у нас шло развитие, нужно делать лимит на легионеров – два-три иностранца в команде. И неважно, с кем мы сейчас играем товарищеские матчи, с Камеруном, Кенией или Ираном, надо развивать своих ребят. Ведь на официальных турнирах мы не выступаем», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

Напомним, 12 октября сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.