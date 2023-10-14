Губерниев: доверяя Абаскалю, «Спартак» повторяет путь «Рубина» со Слуцким

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, сравнив её с работой Леонида Слуцкого в «Рубине», а также высказался о результатах «Краснодара» и «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

«Меня удивил Абаскаль. Я думал, что он гораздо более думающий человек, а он эмоциональный, импульсивный, не держит удар. Я уже назвал его «тёплым», он и продолжает быть «тёплым». Но поскольку руководство «Спартака» берёт на вооружение путь «Рубина» с Леонидом Слуцким, когда тоже доверяли, доверяли, а потом свалились в первый дивизион, тут ничего странного нет. Своя рука – владыка.

С положительной точки зрения удивляет абсолютно грамотная история взаимодействия руководства и тренеров в «Краснодаре». Я совсем не удивлён, что команда сейчас так высоко.

Очень рад, что «Локомотив», которому я предрекал борьбу как минимум за медали, тоже остаётся в строю. Там не без игровых проблем, но в целом возвращается всё к очень грамотному менеджменту. И Галактионов старается не отставать, и набор футболистов неплохой. Борьба будет продолжаться. Интересный чемпионат», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, после первых 11 туров чемпионата «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 17 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар» — в активе «быков» 27 очков в 11 играх.