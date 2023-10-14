Зоммер: ситуация в «Баварии» была дикой

Вратарь «Интера» Ян Зоммер рассказал, с какими проблемами столкнулся в «Баварии». Игрока тревожили частые увольнения, изменения и многочисленные проблемы, не связанные со спортом.

«Ситуация в «Баварии» была совершенно дикой. Увольнения, изменения, недовольство, многочисленные проблемы, не связанные со спортом. Я понял, как всё устроено в этом клубе. На одного или двух игроков вешают мишени – и пресса начинает их критиковать. После этого выбираются ещё два футболиста. И со временем очередь дошла до меня. Но у меня не было желания публично защищаться. Главным было то, что я пытался играть как можно лучше, помогать команде добиться успеха. К счастью, в итоге я преуспел», – приводит слова Зоммера Blick.

Напомним, в августе 2023 года Зоммер перешёл из «Баварии» в «Интер» за € 6 млн.