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Тренер «Ариса»: к Кокорину особенные требования, с него другой спрос и ожидания

Тренер «Ариса»: к Кокорину особенные требования, с него другой спрос и ожидания
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, какой спрос и ожидания от нападающего команды Александра Кокорина, а также как клуб реагирует на проблемы, с которыми российский форвард столкнулся на старте чемпионата.

«Можно ли сказать, что проблемы со здоровьем оказали влияние на то, как Кокорин начал сезон в чемпионате? Саня знает сам, что к нему особенные требования, с него другой спрос и ожидания не только от команды, тренеров и руководства, но и от фанатов – всего сообщества. Я пытаюсь поберечь его сейчас и дать ему время. В первую очередь он должен дать обратную связь, когда он будет готов на сто процентов.

Когда мы вместе это почувствуем, тогда уже будем ожидать от него и требовать самого большего. Пока тяжело это делать, потому что у него действительно есть небольшой дискомфорт, это надо учитывать и мы это делаем. У нас есть время, мы вместе к этому придём», — приводит слова Шпилевского Metaratings.

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