Игроки «Баварии» недовольны Томасом Тухелем

В мюнхенской «Баварии» некоторые игроки недовольны главным тренером Томасом Тухелем. Футболистам не нравится как Тухель общается с ними. Об этом сообщают журналисты Филипп Кесслер и Мануэль Бонке в соцсети Х (Ранее — «Твиттер»).

Некоторые игроки раздражены действиями Тухеля. Они считают, что 50-летний специалист почти не влияет на команду, и ее развитие с игровой точки зрения практически остановилось. Из-за того, что состав объявляется за несколько часов до матча, игрокам проблемно приспособиться к своей роли. Кроме того, тренер мало общается с ними. Он предпочитает не проводить индивидуальные беседы со своими подопечными. В основном футболисты контактируют с ассистентами Тухеля.

«Бавария» занимает третье место в таблице Бундеслиги. Подопечные Томаса Тухеля набрали 17 очков после семи туров.