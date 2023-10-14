Рэпер Bad Bunny назвал Месси величайшим спортсменом в своём новом треке

Пуэрториканский рэпер Bad Bunny назвал футболиста «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим спортсменом. Музыкант упомянул нападающего в композиции под названием Vuelve Candy B.

«С тех пор как Месси приехал в США, все знают, кто G.O.A.T. Это больше не Том Брэди», – говорит в одной из строчек Bad Bunny. G.O.A.T. — на сленге расшифровывается как Great Of All Time (величайший человек всех времён). Именно такой замысел хотел передать исполнитель своим слушателям.

Напомним, аргентинец присоединился к «Интер Майами» в качестве свободного агента летом 2023 года. Сейчас Месси набирает форму после полученной травмы. Его участие в играх за сборную под вопросом. Матч Перу — Аргентина пройдёт в ночь на 18 октября и начнётся в 5:00 по московскому времени.