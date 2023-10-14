Губерниев: не верю в «Спартак» как в потенциального борца за медали в РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением, какие команды могут побороться за медали в Российской Премьер-Лиге, а также назвал игрока, которого может выделить по итогам первых 11 туров чемпионата.

«Краснодар» на дистанции всего чемпионата может быть так же высоко, или хотя бы в тройке? Я на это надеюсь. Другой вопрос, что по этому поводу думают в Санкт-Петербурге. «Зенит» сейчас начинает быть похожим на самого себя, поэтому нас ждёт интересное развитие и концовка. В «Спартак» я не верю как в потенциального борца за медали. Что касается «Краснодара», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА – здесь всё будет очень интересно. Посмотрим ещё, что будут показывать «Динамо» и «Ростов».

Кого из игроков мог бы выделить? Пусть будет Лантратов. Я, как известно, специалист по вратарям. Поэтому приятно, когда выделяется именно голкипер. Выделю его», – приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, после первых 11 туров чемпионата «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 17 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар» — в активе «быков» 27 очков в 11 играх.