Мосейчук: «Кубань» начала набирать очки благодаря командной сплочённости

Полузащитник «Кубани» Илья Мосейчук, забивший два гола в ворота «Торпедо» в матче 14-го тура Первой лиги, поделился впечатлениями от победы над московской командой. Краснодарцы выиграли со счётом 2:1.

«Конечно, очень рад этой победе, эмоции самые положительные. Два моих гола стали результатом усилий всей команды. Все бились и старались, выложились по максимуму. Игра получилась тяжёлой. Всё-таки «Торпедо» — это серьёзный соперник, который совсем недавно выступал в РПЛ. Плюс сейчас у них тоже свои амбиции и задачи.

Самое главное, что мы смогли выиграть и набрать три очка. Думаю, мы постепенно выбираемся со дна турнирной таблицы и команда приобретает приятный вид. Что именно поменялось в команде и за счёт чего одержали вторую победу подряд? Наверное, командный дух. Как сказал наш тренер, раньше у нас одни таскали рояль, а другие на нём играли. Сейчас такого разделения нет. Считаю, что благодаря этой сплочённости мы начали побеждать и набирать очки», — приводит слова Мосейчука Sport24.

На данный момент «Кубань» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. Краснодарская команда набрала 12 очков после 14 матчей.