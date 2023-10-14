Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист Скоропашкин: после дела Зинченко «Шахтёр» прописывает в контрактах солидные штрафы

Юрист Скоропашкин: после дела Зинченко «Шахтёр» прописывает в контрактах солидные штрафы
Комментарии

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что ждёт полузащитника «Шахтёра» U19 Александра Распутько, который не вернулся с командой на Украину после матча второго группового этапа Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном».

«Ответственность за досрочное одностороннее расторжение контракта обычно предусмотрена самим контрактом. После дела Зинченко «Шахтёр» прописывает в контрактах очень солидные штрафы. В некоторых контрактах я видел цифру в € 30 млн. Другой вопрос – об обоснованности такого штрафа и возможности его реально взыскать. Но это уже дело юристов клуба», — приводит слова Скоропашкина «Український футбол».

Ранее стало известно, что Александр Распутько может перейти в «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
Эксклюзив
Стали известны новые подробности пропажи игрока «Шахтёра», который, вероятно, сбежал в РФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android