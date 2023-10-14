Юрист Скоропашкин: после дела Зинченко «Шахтёр» прописывает в контрактах солидные штрафы

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что ждёт полузащитника «Шахтёра» U19 Александра Распутько, который не вернулся с командой на Украину после матча второго группового этапа Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном».

«Ответственность за досрочное одностороннее расторжение контракта обычно предусмотрена самим контрактом. После дела Зинченко «Шахтёр» прописывает в контрактах очень солидные штрафы. В некоторых контрактах я видел цифру в € 30 млн. Другой вопрос – об обоснованности такого штрафа и возможности его реально взыскать. Но это уже дело юристов клуба», — приводит слова Скоропашкина «Український футбол».

Ранее стало известно, что Александр Распутько может перейти в «Звезду» из Санкт-Петербурга.